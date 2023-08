Patricia Blanco ist raus aus Ellermanns Villa: Naddel soll das Haus verkaufen

Naddel Abd el Farrag (58) spielt Maklerin für ihren guten Freund Andreas Ellermann (58) und will mit ihm seine Villa in Hamburg verkaufen. © Lenthe Medien

Vor der Ellermann-Villa steht ein großer Umzugswagen, der sicherlich das gesamte Hab und Gut von Patricia Blanco einlädt.

Nach vier Monaten hin und her hat die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin nachgegeben und den Palast verlassen.

"Ich bin froh, dass Patricia endlich eines meiner Wohnungsangebote angenommen hat. Ich war nie dafür schmutzige Wäsche zu waschen. Ich wünsche ihr alles Gute und bis zum Jahresende unterstütze ich sie gerne auf ihrem neuen Lebensweg", soll der Multimillionär gegenüber einem Reporter gesagt haben.

Zurück in seine eigene Villa will der Hamburger Immobilienunternehmer nach eigenen Angaben wohl nicht. "Ich möchte in das Haus nicht mehr zurück, alles erinnert mich hier an Patricia. Ich bleibe erst mal im Hotel. Die Villa ist auch einfach zu groß für eine Person", sagte Ellermann zur BILD.

Sie soll nun verkauft werden und dabei soll ihm Naddel, seine gute Freundin und die Ex von Dieter Bohlen als Maklerin unter die Arme greifen, schließlich ist diese schon länger zur Botschafterin seiner Stiftung gegen Altersarmut (Ellermann-Stiftung) ernannt worden.

Diese scheint sich auch richtig ins Zeug zu legen, denn sogar das "Zu verkaufen" Schild hat Naddel händisch gestaltet.