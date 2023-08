Patricia Blanco legt gegen Ex Ellermann nach: "Würde am liebsten kotzen!"

Patricia Blanco (52) hat sich am Dienstagabend erneut in ihrer Instagram-Story gemeldet, um scharf gegen ihren Ex Andreas Ellermann (58) zu schießen. © Instagram/patriciablancoofficial

Am gestrigen Dienstagabend meldete sich die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (86) in ihrer Instagram-Story - und legte direkt los: "Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Menschen, die lügen. Lügen sind das Schlimmste, was es gibt."

Anschließend folgte ein - nicht wirklich notwendiger - Wink mit dem Zaunpfahl, dass sie sich bei dieser Aussage auf den Immobilien-Millionär bezog.

So erklärte die "Dschungelcamp"-Teilnehmerin von 2015: "Wenn man hört, dass Menschen so dermaßen schlecht über einen reden, dann würde man am liebsten kotzen! Ich sags euch ganz ehrlich."

Bereits seit Wochen liefern sich Patricia und Andreas eine öffentliche Schlammschlacht, werfen sich immer wieder gegenseitig Dinge an den Kopf. Der 58-Jährige sprach unter anderem von Konsumsucht und davon, nur ausgenutzt worden zu sein.

Die 52-Jährige wiederum erklärte am Dienstagabend weiter: "Ich erfahre gerade Dinge, bei denen ich wirklich denke: 'Das kann nicht wahr sein'. Es ist so grauenvoll, wie Menschen in so einer Lügenblase leben können."