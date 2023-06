Patricia Blanco ließ sich ihre Liebe zu Andreas Ellermann fast eine halbe Million Euro kosten

Gegenüber Bild gab der 58-Jährige, der am heutigen Donnerstag Geburtstag hat, zu, dass er seiner Patricia am Anfang schon das ein oder andere teure Geschenk gemacht habe.

Auch wenn sie sich immer noch ein wenig Hoffnung auf ein Liebes-Comeback macht, dürfte der Zug wohl abgefahren sein. Denn Ellermann hat mittlerweile die Nase voll und teilt gehörig gegen seine Ex aus. "Es ging immer nur um Konsum, Konsum, Konsum", wetterte er kürzlich in einem TV-Interview .

Unter anderem ließ sich die 51-Jährige ein Pferd von ihrem Ex schenken. © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial

Und das war natürlich noch nicht alles. Denn Patricia musste ja auch standesgemäß unterwegs sein. Also stellte der 58-Jährige ihr einen Porsche Cayenne für schlappe 100.000 Euro vor die Tür.

Waren die beiden auf Reisen, öffnete Ellermann ebenfalls gerne das Portemonnaie. So soll er laut Schätzungen für die zahlreichen Urlaube, wie etwa nach Katar, gute 300.000 Euro hingeblättert haben. Schließlich stehen auf der Liste noch das Springpferd "Torte" für 20.000 Euro, mit dem der Millionär Patricia überrascht hatte.

Obwohl sich das Paar nun trennte, will Ellermann seine Ex weiter unterstützen, zumindest bis zum Jahresende. Er bot ihr vertraglich an, weiterhin in seiner Stiftung angestellt zu sein und einen Großteil ihrer Kosten zu übernehmen.

Doch das soll ihr wohl nicht reichen. Über einen Anwalt ließ sie erklären, dass sie den Porsche behalten und eine Rolex haben will.

Ellermann zeigte sich bislang aber hart: "Ihre Gier nach Luxus hat unsere Liebe zerstört. Ich bin nur noch traurig und am Ende. Hätte ich das alles vorher gewusst, hätte ich ihr nie diesen Vertrag angeboten." Für diese Einsicht ist es jetzt zu spät.