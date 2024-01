Patricia Blanco rechnet endgültig mit Ex Ellermann ab: "Es ist vorbei"

Andreas Ellermann (58) und Patricia Blanco (51) waren mal ein Paar. © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial

"Heute wird sich alles regeln, was mit dem Ex-Partner angeschafft worden ist. Ihm steht gar nichts mehr zu", eröffnete jedenfalls Patricia Blanco ihren Fans am heutigen Donnerstag in einer Instagram-Story.

Für sie ging es damit zu einem Notar. Dort solle geklärt werden, ob Patricia die Dinge, die ihr in der Beziehung geschenkt wurden, tatsächlich behalten darf. "Leider sieht das Herr Ellermann anders. Ein zufriedener, erfolgreicher, glücklicher Menschen hätte das gar nicht nötig."

Anschließend meldete sich die Promi-Tochter noch einmal überglücklich bei ihren Fans: "Ich hab's geschafft. Das war der härteste Kampf Leute, um etwas zu bekommen, was mir sowieso geschenkt worden ist." Ihrem Ex wünschte sie daraufhin noch ein schönes Leben und betonte mit Blick auf ihren Rosenkrieg: "Es ist vorbei."

Um was genau die beiden Streithähne da verhandeln mussten, dazu äußerte sich Patricia zunächst nicht. Doch Andreas Ellermann hatte schon einmal betont, dass ihn die Beziehung mit Patricia locker mehr als eine Million Euro gekostet habe.

"Ich bin ein zu gutmütiges Schaf gewesen, aus Mitleid habe ich ihr alles bezahlt. Das war wohl ein Fehler", hatte er in einer Instagram-Story erklärt.