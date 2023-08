Patricia Blanco schießt erneut gegen Ex Ellermann: "Danke Gott, dass ich befreit bin"

Hamburg - Die gegenseitige Social-Media-Bloßstellung von Patricia Blanco (52) und ihrem Ex, Immobilienunternehmer Andreas Ellermann (58) geht mal wieder in die nächste Runde. Dieses Mal legt das Reality-Sternchen nach.

Patricia Blanco (52) schießt auf Instagram gegen ihren Ex, den Hamburger Multimillionär Andreas Ellermann (58). © Montage: Screenshot Instagram/patriciablancoofficial

Obwohl sie vor nicht allzu langer Zeit in einem Interview noch zugab: "Wir haben uns sehr geliebt. Ich liebe den immer noch", scheint Patricia Blanco ihren Ex inzwischen auch in die Hölle schicken zu wollen.



Ob das an dem finalen Rausschmiss aus der Luxus-Villa liegt? So ganz genau lässt sich das aus ihrer am Montag veröffentlichten Instagram-Story nicht herauslesen, in der sie über ihren Verflossenen schreibt: "Es gibt Dinge, die braucht man nicht: belogen und betrogen zu werden! Doch die Krönung ist, wenn ein Mann eine Frau auch noch schlecht macht und behandelt! Danke, Gott, dass ich befreit bin 🙏".

Sicherlich ist damit generell die öffentliche Austragung des Rosenkrieges gemeint, bei der der Multimillionär seine Ex das ein oder andere Mal in schlechtes Licht rückte und sich als Retter in der Not darstellte.

Etwas kurios allerdings: im Zuge der Verteidigungs-Attacke der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin legt sie einen Screenshot eines Pärchen-Bildes des Ex-Paars unter die Zeilen. Gerade so zu erkennen ist noch die damalige Bildunterschrift: "Ich liebe dich so sehr. Danke Gott, endlich ein richtiger Mann in meinem Leben".

Den Feed-Post scheint Blanco inzwischen endgültig gelöscht zu haben. Ob sie nun ebenfalls final mit der Beziehung abgeschlossen hat?