Patricia Blanco spricht über Beziehung zu ihrem Millionär: "Alles, was wir getan haben, kam in diese Zeitung"

Glücklichere Tage ... Andreas Ellermann und Patricia Blanco posieren Arm in Arm. © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial

Bei einem Event, für das Ellermann Patricia buchte, lernten sich die beiden kennen, erklärte die 52-Jährige im Gespräch mit Moderator Michael Steinbrecher (57).

Die beiden wurden ein Paar, Patricia zog zu ihm in seine Villa nach Hamburg und ihr Leben veränderte sich radikal. "Erstmal ist die Last abgefallen. Miete zahlen. Solche Geschichten." Aber darum sei es nicht gegangen, so Blanco.

Sie seien viel gereist und sie war endlich mal die Prinzessin. "Und ich war ganz glücklich."

Eine unschöne Parallele: Er habe das Rampenlicht gesucht.

Am Anfang sei ihr das gar nicht so aufgefallen, habe das auch noch ganz lustig gefunden. "Jeder Urlaub wurde dann auf einmal von seinem Freund von einer gewissen Zeitung (Anm.d.Red. Gemeint ist offenbar die Bild-Zeitung) immer auch begleitet. (...) So begann diese Geschichte. Und sie wurde im Endeffekt von Anfang an eigentlich nur gedruckt. Alles, was wir getan haben, kam in diese Zeitung."

Angefangen zu stören habe sie es erst, als viele Menschen begannen sich einzumischen und zu urteilen. "Natürlich waren das auch teilweise sehr oberflächliche Geschichten. Ja, wir sind in Monaco im Luxusrestaurant. Ja, er hat mir eine Tasche gekauft. (...) Aber es wurde immer medial verkauft. Du kommst dann in so einen Wahn rein, dass das eigentlich voll langweilig ist, wenn da nichts passiert."

Die Kehrseite des gemeinsam präsentierten Luxus-Lifestyles, den die 52-Jährige Ellermann zeigte. In seinem Umkreis wurde schlecht geredet. Auch seine Mutter und Tochter waren keine großen Fans von Patricia. Hatten Angst, sie würde den 57-Jährigen verwirren und abzocken.