Patricia Blanco über Trennung von Millionär: "Meine Seele hat geschrien"

Patricia Blanco (52) hat am Samstag auf Instagram über die Trennung von Immobilien-Millionär Andreas Ellermann (58) gesprochen. © Fotomontage: Instagram/andreasellermann, Instagram/patriciablancoofficial

Die Giftpfeile flogen nur so hin und her, ehe es in den vergangenen Tagen in dem Schlagabtausch zumindest ein bisschen ruhiger wurde. Am Samstag meldete sich die 52-Jährige aber mal wieder bei ihren Fans auf Instagram - und machte einen nachdenklichen Eindruck.

Sie habe viel an Andreas denken müssen, gestand die Tochter von Schlagerstar Roberto (86) in ihrer Story. "Ich habe viele Dinge Revue passieren lassen. Aber das muss man glaube ich auch, damit man die Dinge auch verarbeiten kann", erklärte sie.

Nichtsdestotrotz habe sie einen "ganz traurigen" Tag hinter sich. "Gerade, wenn es draußen so trübe ist, kommen einem so spooky [unheimlich, Anm. d. Red.] Gedanken. Kennt ihr das?", wollte Patricia von ihren Followern wissen.

Sie sei "melancholisch" gewesen und habe viel über das nachgedacht, was vorgefallen sei. "Es ist natürlich vieles passiert, über das ich noch gar nicht sprechen kann. Ich muss das auch erst verarbeiten", verdeutlichte die Wahl-Hamburgerin.

Insbesondere das Alleinsein falle ihr aktuell noch schwer, unterstrich die "Dschungelcamp"-Kandidatin von 2015: "Das ist ein starker Lernprozess für mich. Das muss man können, aber allein zu sein ist eine Kunst", bekräftigte sie.