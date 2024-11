Patricia Blanco offenbar frisch verliebt: Zeigt sie hier ungewollt ihren Neuen?

Patricia Blanco (53) ist glücklich. Mit ihrem neuen Freund ist sie derzeit auf dem Weg nach Sansibar. © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial

"Ich fliege heute nach Sansibar zu meinem first Date", freute sich die 53-jährige am Samstagmorgen in ihrer Instagram-Story. "Es ist so geil."

Vom Flughafen in Dubai meldete sie sich am frühen Sonntagmorgen erneut bei ihren Fans. Dort hatte das Paar einen fünfstündigen Aufenthalt in der "First-Class-Lounge", wie das Reality-TV-Sternchen betonte, bevor es weiter nach Tansania gehen sollte. "Leute, mir geht es voll gut", strahlte sie in ihre Handy-Kamera.

Sushi, Champagner ... Alles, was das Blanco-Herz begehrt, wurde ihr serviert. Entsprechend scheint der Mann an ihrer Seite nicht am Hungertuch nagen zu müssen.

Dazu, wie sich die beiden kennengelernt haben, äußerte sie sich zunächst nicht.

Auch zeigen wolle sie ihren neuen Freund nicht, erklärte sie ihren Followern in ihrer Story und filmte entsprechend zunächst nur seine Hand.