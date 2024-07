Peter Maffay unterbricht Abschieds-Konzert für diese Überraschung!

Hamburg - Peter Maffay (74) geht Ende des Jahres in den Ruhestand, zumindest in Tour-Rente. Doch bevor er diese wohlverdient mit seiner Familie genießt, verabschiedet sich der Kult-Rocker aktuell mit seiner "Farewell Tour" von seiner riesigen Fangemeinde. So auch am Sonntagabend bei einem dreistündigen (!) Konzert auf der ausverkauften Trabrennbahn in Hamburg. Der Stadt, in der 1970 alles begann.