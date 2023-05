Das treibt Pietro Lombardi daheim, während seine Laura "arbeiten" ist: "Darf er das?"

Köln - "Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch" lautet ein altbekanntes Sprichwort, das offenbar auch im Hause Lombardi gilt! So gönnte Pietro (30) sich am Sonntag etwas Zeit für sich selbst - und zeigte seinen Fans, was er so treibt, wenn seine Liebste nicht zugegen ist.