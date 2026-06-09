09.06.2026 08:45 Eigenes Foto sorgt bei Pietro Lombardi für Entsetzen: "Habe mich gehen lassen"

Der Kilo-Kampf begleitet Pietro Lombardi seit vielen Jahren. Aktuell sieht sich der Sänger auf einem guten Weg. Ein altes "Vorher"-Foto sorgt für Entsetzen.

Von Frederick Rook

Köln - Der Kampf gegen die Kilos begleitet Pietro Lombardi (33) seit vielen Jahren. Aktuell sieht sich der Sänger auf einem guten Weg. Ein altes "Vorher"-Foto sorgt für Entsetzen.

Pietro Lombardi (33) präsentiert im Netz stolz seinen Trainingsfortschritt. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshot) Auf Instagram lässt der ehemalige Pizzabäcker und Swarovski-Steinleger seine Follower regelmäßig an seiner körperlichen Transformation teilhaben. In einer neuen Story schreibt er voller Optimismus: "Langsam geht es in eine gute Richtung." Um sein Wunschgewicht zu erreichen, setzt der dreifache Familienvater auf eine streitbare Kombination aus intensivem Training und einer Abnehmspritze. Noch vor rund 90 Tagen habe er deutlich über 100 Kilogramm auf die Waage gebracht, wie er selber sagt. Als Beweis für seinen bisherigen Fortschritt präsentiert Pietro anschließend seine bereits klar erkennbaren Muskeldefinitionen an Rücken und Trizeps. Dazu erklärt er: "Umso stolzer bin ich heute, dass ich nicht aufgegeben habe und konsequent drangeblieben bin." Pietro Lombardi Diese Liebesbeichte von Kumpel Pietro Lombardi lässt selbst Olli Pocher verstummen Besonders viele Emotionen löst bei ihm ein altes "Vorher"-Foto aus. "Ich glaube, dieses Bild sagt mehr als 1000 Worte", so der Entertainer. Die Aufnahme zeigt ihn oberkörperfrei und von der Seite. Überschüssige Pfunde sind darauf deutlich sichtbar.

Der ehemalige "DSDS"-Gewinner kämpft schon seit vielen Jahren gegen überschüssige Pfunde. © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Pietro Lombardi im Abspeck-Wahn: "Ziel noch nicht erreicht!"