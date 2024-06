Für Zweisamkeit mit Laura: Muss Sohn von Pietro Lombardi etwa im Baumhaus pennen?

Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (28) haben in ihrem neuen Eigenheim natürlich auch Platz für den achtjährigen Alessio. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

Ihr Hauskauf im vergangenen Herbst bedeutete für Pietro und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung. Bezugsfertig sind ihre ersten gemeinsamen vier Wände allerdings noch lange nicht.

Alles soll nach den individuellen Wünschen des Paares gestaltet werden, schließlich müssen sich am Ende alle Familienmitglieder pudelwohl darin fühlen.

Besonders viele Baustellen-Eindrücke haben die beiden bislang allerdings noch nicht mit ihren Fans geteilt. Einem User brannte deshalb wohl eine ganz spezielle Frage unter den Nägeln. Er wollte von Pietro tatsächlich wissen: "Wird Alessio ein richtiges Kinderzimmer mit Bett und Schreibtisch haben?"

Die unerwartete Antwort des Entertainers folgte auf dem Fuße. "Alessio bekommt genau das, was meine zwei anderen Rabauken auch bekommen", stellte er klar. Was er genau damit meint? "Ein Platz im Baumhaus. In dem Fall also nicht im Haus!"