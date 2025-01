Gericht eingeschaltet! Sarah Engels und Pietro Lombardi drohen Geldstrafen wegen Alessio

Sowohl für Sarah Engels als auch Pietro Lombardi ist Sohnemann Alessio der ganze Stolz. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels, Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Fünf Jahre waren die Hürtherin und der Halbitaliener ein Paar - ähnlich lange ziehen sich bereits auch die Unstimmigkeiten um ihren gemeinsamen Sohn.

Laut BILD soll sich die Lage in den vergangenen Wochen derart zugespitzt haben, dass ein Gericht nun knallharte Regeln im Umgang mit Alessio festgelegt habe.

Ohnehin sollen sich Sarah und "Pie" vor etwas mehr als einem Jahr darauf geeinigt haben, dass der Karlsruher seinen Nachwuchs in geraden Kalenderwochen am Wochenende und in ungeraden Wochen von Mittwochnachmittag (16 Uhr) bis zum Schulbeginn am Donnerstagmorgen beherbergen dürfe.

Grund für die damalige Gerichtsentscheidung waren offenbar immer wieder auftretende Probleme. Kommt Mama Sarah mit dem Umgang von Ex Pietro und dessen Verlobter Laura Maria Rypa (29) etwa nicht zurecht?