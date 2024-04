Junge oder Mädchen? Pietro Lombardi gibt Antwort auf das Geschlecht seines dritten Kindes

Pietro Lombardi (31) hat sich zu dem Geschlecht seines dritten Kindes geäußert. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

Nein, wie der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" jetzt in einer seiner beliebten Fragerunden verraten hat. "Beim nächsten Termin", klärt "Pie" auf. Doch wenn dieser ansteht, gibt es ein Problem für den Sänger, wie er seinen Anhängern mitteilt: "Das Schlimme ist, ich bin beruflich unterwegs und ich kann nicht dabei sein."

Jetzt befürchte Pietro, dass seine Liebste die Nachricht über das Geschlecht so lange für sich behalte, bis er wieder Zuhause ist.

Auch wenn es für ihn schon das dritte Kind ist, sei es immer wieder was Unbeschreibliches. "Ich bin unnormal aufgeregt. Aber über meine Traumvorstellung rede ich nicht, das bringt nur Pech. Aber am Ende - das wissen wir alle - gibt es nichts Schöneres, als ein gesundes Kind, egal ob Mädchen oder Junge", so der Buddy von Poptitan Dieter Bohlen (70).

Dennoch fügt er hinzu: "Aber ne kleine Prinzessin? Warum nicht."