Nächste Stufe im Eklat um Pietro Lombardi: Das soll der Grund für seinen Ausraster gewesen sein!

Bestes Beispiel: "2019 habe ich es geschafft, eine Million Euro in neun Monaten auszugeben", offenbarte der Dreifach-Papa vor zwei Jahren in seiner Doku "Pietro Lombardi: Familie, Glaube, Liebe".

Demnach soll Laura seinen Umgang mit Geld derart kritisiert haben, dass dem Halbitaliener die Sicherung durchgebrannt sei. Schon mehrmals hatte der DSDS-Champion in der Vergangenheit damit geprahlt, innerhalb von ein paar Monaten Unmengen an Kohle verprasst zu haben.

Am Wochenende soll der Sänger erstmals seit seiner Anzeige wegen Körperverletzung in Bielefeld auftreten. © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Dass "Pie" sein Geld aber nicht nur hinter verschlossenen Türen verzockt, dürfte seinen Fans spätestens seit seiner Show-Teilnahme bei Kumpel Jens "Knossi" Knossalla (38) vor vier Jahren bewusst sein.

Damals war der Sänger innerhalb weniger Minuten um satte 6130 Euro ärmer. Zu viel für seine Laura! "Du hast saumäßig viel Geld rausgeworfen", monierte die Düsseldorferin in regelmäßigen Abständen.

Plötzlich kommt auch die Frage auf: Wurde der Sänger vor vier Jahren wirklich Opfer eines Kreditkarten-Betrugs oder steckt dahinter womöglich eine brutale Zocker-Pleite?

Erst am Wochenende hatte das Noch-Paar für Aufsehen gesorgt und beinahe alle Pärchen-Fotos auf Instagram gelöscht. Nur ein paar vereinzelte Schnappschüsse aus vergangenen Tagen lassen derzeit noch auf eine Beziehung schließen.

Bis auf eine schwammige Stellungnahme kurz nach dem Eklat haben sich die beiden noch nicht geäußert. Während RTL noch stur am DSDS-Juror festhält, hat sich Amazon Prime schon vom 32-Jährigen distanziert.

Spätestens in sechs Tagen müsste sich "Pie" der Öffentlichkeit zeigen. Am 20. Oktober soll der Sänger dann im Lokschuppen in Bielefeld sein nächstes Konzert spielen.