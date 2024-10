Nach öffentlicher Entschuldigung von Pietro Lombardi: Video schürt heftigen Verdacht!

In sechs Minuten Videobotschaft zeigte Pietro Lombardi (32) zwar Reue, hielt sich mit genauen Details aber stark zurück. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Seit nunmehr 18 Tagen dreht sich das Eklat-Karussell um den DSDS-Juror Runde um Runde, bringt dabei immer wieder neue Details ans Licht.

Nachdem "Pie" knapp drei Wochen nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten war und sich mucksmäuschenstill zurückgezogen hatte, folgte am Donnerstagabend in einem sechsminütigen Video die langersehnte Entschuldigung.



Laut BILD soll dem Dreifach-Papa zuvor regelrecht die Pistole auf die Brust gesetzt worden sein. Ausgerechnet seine große Liebe Laura habe dabei die Fäden in der Hand gehabt.

Die knallharte Ansage sei gewesen: öffentliche Entschuldigung oder Trennung! Um seine kleine Familie zu retten, soll sich der Halbitaliener außerdem in Therapie begeben, um seine emotionalen Wutausbrüche in den Griff zu kriegen.

Begeistert soll der 32-Jährige aber nicht gewesen sein von der Idee seiner besseren Hälfte ...