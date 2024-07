Neuer Look: SO sieht Pietro Lombardi nicht mehr aus!

Köln - Nanu, was ist denn mit Pietro Lombardi (32) passiert? Der Sänger lieferte seinen Fans am vergangenen Wochenende einen ziemlich ungewohnten Anblick, an den er sich wohl auch erst selbst noch gewöhnen muss.

Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) erwarten zurzeit ihr zweites gemeinsames Kind. © Rolf Vennenbernd/dpa

Da staunten die rund zwei Millionen Instagram-Fans des DSDS-Jurors sicher nicht schlecht, als Pie sich am vergangenen Sonntag in einem völlig neuen Look in seiner Instagram-Story präsentierte!

Diesmal ging es dabei aber nicht um die Frisur des Sängers, der seine Haarpracht in der Vergangenheit bekanntlich schon einmal hellblond gefärbt hatte.

Stattdessen stand Pie wohl der Sinn nach einer Typveränderung, die einem direkt ins Auge springt - und wie!

So hatte sich der Verlobte von Influencerin Laura Maria Rypa (28) in den letzten Tagen einen Bart stehen lassen, den er nun seiner Community präsentierte und damit ein äußerst ungewöhnliches Bild bot.