Pietro Lombardi außer sich: "Absoluter Blödsinn meiner Meinung nach"

Köln - Pietro Lombardi (30) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) zeigen sich ihren Fans auf Instagram so verliebt wie am ersten Tag. Doch passen die beiden überhaupt zusammen?

Pietro Lombardi (30) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) scheinen immer noch so verliebt wie am ersten Tag. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/pietrolombardi / Henning Kaiser/dpa

Seit Anfang des Jahres sind die beiden stolze Eltern von Söhnchen Leano (1), und auch Pietros Sohn Alessio (7) aus seiner ersten Ehe mit Sarah Engels (30) ist immer wieder gern bei seinem Papa und seiner Verlobten.

Doch nicht nur das private Glück stellt Pietro bei Instagram zur Schau, sondern er lässt seine gut zwei Millionen Follower auch immer wieder Fragen stellen. So auch diesmal, wo eine Frage den Sänger in Rage brachte. "Was hältst du von Sternzeichen", wollte ein Fan vom "DSDS"-Juror wissen.

Und da platzte es aus dem 30-Jährigen hinaus: "Absoluter Schwachsinn. Auch die Menschen, die sagen, Steinbock passt zu Jungfrau, Zwilling zu Widder oder was auch immer. Kompletter Schwachsinn."

Doch würden Pietro und Laura aufgrund ihrer Sternzeichen überhaupt zueinander passen?