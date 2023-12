Pietro Lombardi fies von seiner Laura gedisst: "Du bist ein Fettsack!"

Pietro Lombardi (31) hat sich einen Mitternachtssnack im XXL-Format gegönnt. © Montage: Instagram/Screenshot/Laura Maria Rypa

Eigentlich wollte sich der Sänger wohl bloß einen "kleinen" Mitternachtssnack gönnen. Sein Plan lief allerdings etwas aus dem Ruder.

So zeigte Laura in einer Instagram-Story, wie ihr Liebster neben ihr saß und eine Schale von beachtlicher Größe gefüllt mit Frühstücksflocken in der Hand hielt.

"Wooooow, ich bin schockiert", kommentierte die Lombi-Liebste die XXL-Portion amüsiert. "Das sind doch hundertprozentig eine ganze Cornflakes-Packung und ein Liter Milch."

Pietro habe ihr gegenüber mit einer Ausrede begründet, warum er sich keine kleine Schüssel nehmen wollte, plauderte Laura aus. Die 27-Jährige ist bekanntlich sehr körperbewusst und achtet neben gelegentlichen Sporteinheiten auf ihre Ernährung.

Dass Pietro im Gegensatz zu ihr kulinarisch dermaßen über die Stränge schlug, stimmte Laura entsprechend fassungslos und entlockte ihr sogar eine ziemlich gemeine Beleidigung.