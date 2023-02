Pietro Lombardi filmt privaten Papa-Moment: Fans fällt eine Sache sofort auf

Pietro Lombardi (30) ist erfolgreicher Sänger und füllt regelmäßig große Hallen. © Georg Wendt/dpa

Die Ruhe vor dem Sturm? Immerhin ist das erste Aufeinandertreffen zwischen Enkel und Großeltern eine aufregende Sache. Pietro ließ sich davon nichts anmerken. Ganz im Gegenteil: Er stimmte kurzerhand sein bald erscheinendes Lied "Ich vermisse dich" an.

Ganz der Vater stimmte der Siebenjährige mit ein. Dabei sah man lediglich seine Beine, die über Pietros Schultern baumelten. "Ich vermisse dich, sag' mir wo du bist", erklang Alessios zaghaftes Stimmchen. Er scheint Pietros Song bereits vor Erscheinen einige Male gehört zu haben.

Ob er seinen Papa in wenigen Jahren mit auf seine Konzerte begleiten kann? "Alles was ich weiß, von mir fehlt ein Teil", beendete Pietro letztlich den noch fehlenden Teil der Strophe.

Den Fans gefiel der kurze Einblick in den Alltag des 30-Jährigen. Allerdings bemerkten sie etwas: "Der Song klingt spontan etwas nach 'The Police - Every Breath You Take'", merkte ein Follower an.

Und tatsächlich: Bei genauerem Hinhören ähneln sich die Melodien von Pietros Song und dem 80er-Jahre-Hit. Unter einer Hörprobe, die Pietro am Freitag geteilt hatte, waren den Fans die Parallelen ebenfalls aufgefallen und es hatte Kritik gehagelt.

Viele hätten sich lieber eine eigene Kreation des Musikers gewünscht, so der Tenor.