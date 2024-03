Pietro Lombardi nennt erstmals konkretes Datum für Hochzeit mit Laura Maria Rypa!

Warum das so ist, will der werdende Vater seiner treuen Community natürlich auch nicht vorenthalten. Er sagt: "Dann ist unser gemeinsames Baby 2 da und unser Eigenheim wird fertig sein!"

Seine Kinder Alessio (8) und Leano (1) bedeuten für Pietro die Welt. Jetzt erwartet der "DSDS"-Juror zum dritten Mal Nachwuchs. © Instagram/pietrolombardi (Screenshot)

Wo die Hochzeit stattfinden wird, ist wohl noch nicht abschließend geklärt, allerdings hatte der "Cinderella"-Interpret bereits im vergangenen Jahr durchsickern lassen, gerne im Schloss in seiner Geburtsstadt Karlsruhe heiraten zu wollen.

Das imposante Bauwerk wurde ab 1715 im Stile des Barocks als Residenz des Markgrafen Karl Wilhelm von Baden-Durlach errichtet. Es diente bis 1918 als Residenzschloss der Markgrafen bzw. Großherzöge von Baden.

In puncto Protz und Prunk sicherlich ein adäquater Trauungsort für Pietro und seine Liebste. Damals schwebte dem baldigen Dreifach-Papa Pietro auch schon ein konkreter Plan im Kopf herum, wie der schönste Tag in seinem Leben ablaufen soll.

Demnach werde Laura am Tag X in Begleitung von Söhnchen Leano (1) und ihrem Vater zum Traualtar schreiten. Dort würde er mit seinem Erstgeborenen, Alessio (8), bereits warten und die Braut freudestrahlend in Empfang nehmen.

"Das wäre die Traumvorstellung", erklärte der 31-Jährige seinerzeit. Zu diesem Zeitpunkt war seine Laura aber auch noch nicht zum zweiten Mal schwanger.