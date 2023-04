Pietro Lombardi plaudert offen über schwere Zeit mit Laura und gibt Pikantes preis

Köln - Spielt übermäßige Eifersucht in der Beziehung von Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) nach wie vor eine Rolle? Im Netz bezog der Sänger jetzt klar Stellung und überraschte dabei mit einem persönlichen Geständnis!

In einer kleinen Fragerunde wollte ein Nutzer nun von dem "Cinderella"-Interpreten wissen, wie es denn inzwischen um seine Eifersucht bestellt sei. Eine durchaus berechtigte Frage, auf die Pietro eine eindeutige Antwort hat.

Pietro und seine Verlobte könnten nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes derzeit wohl kaum glücklicher sein. Das war jedoch nicht immer so. Der Weg zum Familienglück gestaltete sich für die beiden äußerst steinig.

Der 30-jährige Entertainer kümmerte sich zu später Stunde mal wieder um die bohrenden Nachfragen seiner treuen Fan-Gemeinde. © Instagram/pietrolombardi (Screenshots, Bildmontage)

Vor zwei bis drei Jahren sei dies noch völlig anders gewesen. "Ich war Todes-eifersüchtig", erinnerte sich der ehemalige Pizzabäcker an die Krisenzeit mit seiner Liebsten zurück.

Heute kennt Pietro den Grund für sein beziehungsschädigendes Verhalten. "Weil ich meinen Wert vergessen hatte!", so die selbstreflektierte Erkenntnis des Entertainers.

Vor einem eventuellen Sixpack-Adonis, der plötzlich in Lauras Leben treten und ihn verdrängen könnte, hat der zweifache Familienvater jedenfalls mittlerweile keine Angst mehr.

Er würde den nicht vorhandenen Stahl-Körper ganz einfach mit Vorzügen auf anderen Gebieten wieder wettmachen. "Alles easy", stellte Pietro klar. Ehrlicherweise gebe ihm seine baldige Ehefrau aber auch gar keinen Anlass, um eifersüchtig zu sein.

Immerhin hatte die Mutter des kleinen Leano erst kürzlich erklärt, die Wohlstandsplauze an ihrem Verlobten ganz besonders zu lieben, auch wenn der das nicht so recht glauben mag. "Wenn ich eine Frau wäre, würde ich eher zum Sixpack tendieren!", so das pikante Geständnis von Pietro zu dem für viele Paare sensiblen Thema.