Pietro Lombardi sieht seine Laura leicht bekleidet: "Ich will mehr davon sehen"

Köln - Pietro Lombardi (30) ist immer für einen Scherz gut. Doch manchmal bringt er seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) damit in eine peinliche Lage. So zuletzt geschehen, als er ein Video gepostet hatte, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.

Pietro Lombardi (30) sorgte für einen peinlichen Moment bei seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/pietrolombardi

Aber das war nicht der einzige Fauxpas, den sich der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" in der jüngeren Vergangenheit leistete. Erst vor wenigen Wochen hatte er sich nicht im Griff, als er die Brüste seiner Verlobten sah und die Beherrschung verlor.

Nun hat der Sänger wieder für einen peinlichen Moment gesorgt, als der "Cinderella"-Interpret sich am heutigen Morgen aus dem Badezimmer bei seinen rund zwei Millionen Instagram-Follower meldete. "Einen wunderschönen guten Morgen von mir und ... kann man dich so zeigen?", fragte der Zweifach-Papa in seine Kamera. Denn ebenfalls im Bad befand sich die Influencerin aus Köln.

Zwar antwortete Laura mit "Nein", doch Pietro wollte die Mutter des kleinen Leano unbedingt in seiner Story haben. "Jetzt kann man dich zeigen, warte", so der "DSDS"-Juror und drehte seine Kamera in Richtung seiner Verlobten.

Doch in dem Moment merkte man Laura an, dass es ihr etwas peinlich war. "Morgen! Nein, man sieht mich noch in Unterwäsche", ließ die 27-Jährige die Follower von Pietro wissen.