Pietro Lombardi teilt Foto mit seinen Söhnen: Fans bemerken niedliches Detail bei Leano

Pietro Lombardi (30) hält die Gesichter seiner Kinder stets vor der Öffentlichkeit verborgen. © Instagram/PietroLombardi

Pietro ist nicht nur ein leidenschaftlicher Sänger, sondern auch ein wahrer Vollblut-Papa, denn seine beiden Söhne Alessio (7) und Leano (rund vier Monate) sind sein ganzer Stolz.

Der "Cinderella"-Interpret wurde schon in der Vergangenheit nicht müde, zu betonen, dass seine Kinder das Wichtigste für ihn sind. Und auch am Sonntag widmete Pie seinen beiden Jungs einen neuen, zuckersüßen Instagram-Beitrag, den er mit seinen rund zwei Millionen Followern geteilt hatte.

Auf dem Schnappschuss hatte Pie den kleinen Leano und seinen großen (Stief-)Bruder Alessio innig umarmt, während er die Augen selig geschlossen hielt. "Meine zwei Jungs. Mein Leben", schrieb der Zweifach-Papa zu der Aufnahme und sorgte mit dem Beitrag für Jubelstürme bei seinen Fans.

So dauerte es nicht lange, bis die Kommentarspalte sich mit etlichen Komplimenten füllte, in denen der Sänger als "toller Papa" gehuldigt wurde, an dem sich "viele ein Beispiel nehmen" könnten.

Einigen Fans stach jedoch noch etwas anderes ins Auge!