Pietro Lombardi und seine Laura gucken eine Serie, dann macht sie das

Diesmal war es jedoch der "Cinderella"-Interpret, der eine Aufnahme des Paares in den sozialen Medien teilte. Und zwar beim Serie gucken. "Das ist übrigens die Serie 'Physical 100'. An die Männer: Schlimm für uns alle Männer. Sixpack und trainierte Körper. Bleibt stark", schrieb Pietro in seiner Story.

"Schaut es am besten ohne eure Frauen, weil leider sehen unsere Frauen dasselbe wie wir: geisteskranke Bodys", warnte Pietro seine Follower. Er selbst jedoch müsse sich keine Sorgen machen, denn bei ihm sei das Gute, dass sein Selbstbewusstsein so hoch sei, dass "ich Bauch habe, aber rumlaufe als hätte ich ein Sixpack. Deshalb alles entspannt, wirklich geile Serie."

Zuvor zeigte sich der Ex von Sarah Engels (30) schon etwas sarkastischer in seiner Story. Auf eine Frage, ob man ihn auf der Straße ansprechen könne, antwortete er: "Nein, bin arrogant, also lass mich besser in Ruhe." Die Antwort war jedoch mit einem Lach-Emoji verziert.