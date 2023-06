Plötzliche Fan-Kritik an Pietro Lombardi: "Warum weißt du als Vater nicht, dass..."

Köln/Linz (Österreich) - Pietro Lombardi (31) machte sich am Mittwoch mit dem Auto auf den Weg nach Linz. Die Fahrt dorthin entpuppte sich allerdings als "katastrophal". Seine Fans zeigten wenig Mitleid!

Ganz ernst gemeint war der Vorwurf allerdings nicht, wie das Lachen der beiden Männer am Ende der Sequenz verriet.

"Warum hast du uns nicht vorgewarnt?", giftete der frühere Pizzabäcker mit "Wutlevel 1000" zwischenzeitlich sogar seinen Fahrer an und bezog sich dabei auf den Start der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen .

"Muss das wirklich sein?", fragte sich der Entertainer in seiner Instagram-Story und wirkte zu diesem Zeitpunkt schon spürbar genervt. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Im Verlauf der Reise rutschte die Ankunftszeit bis nach Mitternacht.

Im Rahmen seiner Open-Air-Tour ging es für den gebürtigen Karlsruher nun nach Österreich. Und schon beim Start in Köln erhielt die Stimmung einen herben Dämpfer. Das Navi seiner Mercedes G-Klasse spuckte für die 754 Kilometer nach Linz eine Fahrzeit von sieben Stunden und 22 Minuten aus.

Seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) ist mit dem gemeinsamen Sohn zu Hause in Köln geblieben. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Tief in der Nacht erreichte das Duo letztlich sicher ihr Ziel am Veranstaltungsort in der Alpenrepublik. Weil Pietro aber noch keine Müdigkeit verspürte, rief er zu später Stunde noch eine kleine Fragerunde auf seinem Kanal ins Leben.

Prompt hagelte es Kritik: "Warum weißt du als Vater eines Schulkindes nicht, dass heute in NRW die Ferien beginnen?", pestete ein Nutzer gegen den "Cinderella"-Interpreten.

Pietro stellte anschließend klar, zwar davon gewusst zu haben, "ich habe aber nicht damit gerechnet, dass alle HEUTE schon in den Urlaub fahren". Was für eine Überraschung…

In Anbetracht der Tatsache, dass er erneut nicht selbst hinterm Steuer saß, wollte ein Fan von dem Wahl-Kölner zudem wissen, wann er denn seinen Führerschein zurückbekomme? Eine konkrete Antwort hatte der zweifache Familienvater darauf nicht. Nur so viel: "Hoffentlich bald!"

Aufgrund mehrerer Vergehen im Straßenverkehr war Pietro vor einiger Zeit die Fahrerlaubnis entzogen worden.