Was ist da bloß passiert? Pietro Lombardi geschockt, als er DAS sieht!

Pietro Lombardi (31) war geschockt, als er den verwüsteten Garten sah. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

Doch was genau war da bloß passiert? Am gestrigen Dienstagabend stellte der Ex-Mann von Sarah Engels (31) eine Story auf seinem Instagram-Kanal online, in der zu sehen war, dass die komplette Terrasse von "Pie" und Laura verwüstet wurde.

"Ich war jetzt 40 Minuten was erledigen. Guck mal, was die Hunde hier gemacht haben! Keine Ahnung, ich versteh' ... das ist Wahnsinn", machte es den bald dreifachen Familienvater sprachlos.

Zudem schrieb er in der Story dazu: "Da lässt man die Hunde einmal alleine im Garten."

Dennoch ließ er seine rund zwei Millionen Follower wissen, dass der "Bella Donna"-Interpret und die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte ihre Hunde natürlich trotzdem lieben würden.

Ein Problem gab es allerdings dann noch: Denn irgendjemand musste den Saustall aufräumen.