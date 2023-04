Weil er die Lombi-Villa beschädigt: Pietro Lombardi geht seinem Sohn ans Taschengeld!

Pietro Lombardi (30) und sein Sohn Alessio (7) sind seit fast acht Jahren ein eingeschworenes Team, zwischen das kein Blatt Papier passt. © Instagram/pietrolombardi (Screenshots, Bildmontage)

Rund zwei Wochen lang musste der "DSDS"-Gewinner von 2011 zuletzt auf die Gesellschaft seines siebenjährigen Sprösslings verzichten. Der Grundschüler war mit Mama Sarah Engels (30), Schwester Solea (1) und Stiefvater Julian (29) nach Bali gereist, um die Osterferien mit unvergesslichen Erinnerungen zu füllen.

Am Mittwoch war es dann so weit und Papa Pie konnte seinen Nachwuchs wieder in die Arme schließen. Entsprechend überschwänglich fiel bei dem eingeschworenen Vater-Sohn-Gespann auch die Wiedersehensfreude aus, wie der ehemalige Pizzabäcker in seiner Instagram-Story zeigte.

Wenig später musste der Verlobte von Laura Maria Rypa (27) dann aber doch mal ein ernstes Wörtchen mit seinem Sohnemann sprechen.

Nachdem er Alessio zunächst noch gelobt hatte, dass er "richtig schön" Darts gespielt habe, fiel sein Blick zwangsläufig auf eine Stelle unter der Scheibe.

"Aber eine Frage habe ich", richtete der "Cinderella"-Interpret das Wort in Richtung seines Ältesten. "Was soll der Pfeil da in der Wand?" Der Siebenjährige begann augenblicklich an zu kichern… Erwischt!