Wie läuft es bei Pietro Lombardi im Bett? Sänger redet offen über Liebesleben mit seiner Laura

Pietro Lombardi (31) führte zunächst eine On-Off-Beziehung mit seiner Laura Maria Rypa (27), mittlerweile sind sie glückliche Eltern. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/pietrolombardi

Der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" genießt das Leben mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) und seinen beiden Söhnen Leano Romeo (1) und Alessio (8).

Was dabei wohl aber nicht zu kurz kommen darf, ist das Liebesleben mit der gelernten Rechtsanwaltsfachangestellten, die vor kurzem preisgab, dass sie ihr eigenes Label startet.

In einer Fragerunde des "Phänomenal"-Interpreten wollte ein neugieriger Fan nun wissen, was für ihn guten Sex ausmacht. Und so wie man "Pie" kennt, antwortete er ganz offen.

"Vertraut mir, was ich euch sage. Punkt eins - das Wichtigste: Offen und ehrliche Kommunikation mit deinem Partner über das Sexleben. Viele haben da eine Hemmschwelle und trauen sich nicht", erklärt der zweifache Vater seinen rund zwei Millionen Followern bei Instagram.

Denn man sei ein Team, ein Paar, da müsse man über alles reden, egal wie unangenehm es ist.