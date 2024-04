Plötzlich eine junge Dame: Harper Beckham stiehlt Mama Victoria die Show

London - Mit einem rauschenden Fest und gemeinsam mit ihren Liebsten feierte Victoria Beckham am Samstag ihren 50. Geburtstag. Bei Instagram gab das ehemalige "Spice Girl" einen kleinen Einblick in die Feierlichkeiten - wobei vor allem Töchterchen Harper (12) alle Blicke auf sich zog!

Gemeinsam mit ihren Liebsten feierte Victoria Beckham am Samstag ihren 50. Geburtstag. © Ian West/Press Association/dpa

Happy Birthday, Victoria!

Wenige Tage nach ihrem runden Ehrentag (die Designerin hatte bereits am 17. April Geburtstag) lud das einstige "Posh-Spice" nicht nur ihre Familie rund um Ehemann David (48) und die vier gemeinsamen Kinder Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) und Harper in einen Londoner Privatclub. Auch zahlreiche Stars standen angesichts der pompösen Festlichkeiten auf der Gästeliste.

So hatten sich nach einem Bericht der britischen Zeitung "The Sun" unter anderem Hollywood-Star Tom Cruise (61), Schauspielerin Eva Longoria (49) oder auch Regisseur Guy Ritchie (55) in den angesagten Stadtteil Mayfair eingefunden, um dort an der exklusiven Geburtstagsparty teilzunehmen.

Mit von der Partie waren außerdem Victorias ehemalige Band-Kolleginnen Mel B (48), Geri Horner (51), Melanie C (50) und Emma Bunton (48), die sich sogar zu einem kleinen Ständchen hinreißen ließen, wie Victorias Ehemann in einem kurzen Instagram-Clip festgehalten hatte.

Trotz der prominenten Gäste zog jedoch vor allem eine Anwesende zahlreiche Blicke auf sich: Victorias und Davids Jüngste!