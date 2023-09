Premiere für Thorsten Legat: Das hat Mr. "Kasalla" noch nie gemacht

Hückeswagen - Eigentlich sollte man meinen, Thorsten Legat (54) hätte in seinem Leben schon alles gemacht und erlebt. Zum Abschluss des Wochenendes beichtete er jedoch seinen Fans, dass er eine Sache bislang noch nicht gemacht habe!

Also Pumpen! Im lässigen Tanktop quasselte der 154-fache Bundesligaspieler drauf los und kam wie aus dem Nichts zu einer ehrlichen Offenbarung. "Ich habe noch nie sonntags trainiert", gab Thorsten mit ernster Miene zu.

Aus dem Fitnessstudio heraus fand Thorsten "Kasalla" Legat schließlich ganz ungewohnte Worte. "Ihr seht, ich bin nicht Zuhause. Hatte keinen Bock da. Und wenn man keine Lust hat, muss man was machen."

Dass sich der Dschungel-Dritte von 2016 immer und jederzeit offen und ehrlich bei seinen Fans meldet, stellte der 54-Jährige auch an diesem Sonntag wieder unter Beweis.

Als Motivator machte er seine Fans heiß auf die neue Woche. © Montage: Screenshot/Instagram/Thorsten Legat

"Aber egal! Wenn man Langeweile hat und es fällt einem die Decke auf den Kopf - was will man tun?" richtete Klartext-Thorsten die Frage an seine Fans.

Die dürfen sich nach eigener Aussage in der kommenden Woche wohl auf große Neuigkeiten ihres Idols gefasst machen. "Die neue Woche beginnt und es gibt viele Neuigkeiten, an denen ich euch aber teilhaben lassen werde."

Um welche Big News es sich genau handelt, verriet der gebürtige Bochumer hingegen nicht.

Eine motivierende Ansprache hatte er trotzdem an seine Gefolgschaft im Petto. "Wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Seid immer aktiv. Ich hab euch lieb und freue mich", machte der TV-Publikumsliebling noch einmal deutlich.

Schon seit geraumer Zeit wird über eine Teilnahme Legats an der TV-Show "Die Verräter" auf RTL spekuliert. Noch hat sich der 54-Jährige aber noch nicht dazu geäußert.