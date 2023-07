"Promi BB"-Star Chethrin Schulze legt Projekt auf Eis: "Die Gefahr ist viel zu groß"

Der Liebe wegen ist Chethrin Schulze (31) nach Leipzig gezogen. © Instagram/chethrin_official

In der neuesten Folge seines YouTube-Kanals spricht Medienanwalt David Geßner mit seiner Klientin über die Privatsphäre von Promis. "Das heißt: Wo endet sie, wo fängt sie an, was für Ausnahmen gibt es, was darf man sich gefallen lassen?", leitet er ein.

Sechseinhalb Jahre ist die frühere Berlinerin nun schon eine Person öffentlichen Interesses, habe in dieser Zeit Sachen erlebt, "die waren herb". Unter anderem wurde ihr eine Affäre mit dem damals vergebenen Ex-Bachelor Daniel Völz (38) unterstellt. "Da musste ich im Fernsehen einen Lügendetektor-Test machen."

Chethrin weiß: "Wenn die Medien sich auf irgendetwas einschießen, kann man gar nichts dagegen machen, wenn man sich keine rechtliche Beratung holt. Damals war ich jünger und naiver, dachte, ich muss das ertragen."

Fachanwältin Nadine Mannshardt stellt klar: "Privatpersonen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und Personen des öffentlichen Lebens haben das Recht auf Privatsphäre." Über Privatsphäre darf grundsätzlich erst einmal nicht berichtet werden, wenn keine Einwilligung vorliegt. Ausnahme: Die Person veröffentlicht selbst Dinge, die die Presse aufgreift.