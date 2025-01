In TV-Show: Laura Wontorra küsst einstigen "Let's Dance"-Star und Olympiateilnehmer

Köln - Im " Ninja Warrior Promi-Special " kämpften die Teilnehmenden am Freitagabend bei RTL um Geld für den guten Zweck. Einem Athleten kam Moderatorin Laura Wontorra (32) dabei besonders nahe!

Laura Wontorra (32) zählt derzeit zu den beliebtesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie schon in den vergangenen Jahren lieferten sich "Team Köppi", "Team Buschi" und "Team Wonti" auch diesmal wieder einen packenden Wettkampf in dem stark modifizierten Parcours - immerhin stand die Kohle im Vordergrund. Und natürlich auch der Spaß.

Neben dem ehrgeizig geführten Privatduell zwischen den ehemaligen Weltklasse-Skispringern Sven Hannawald (49) und Martin Schmitt (46, zog sich eine Platzwunde zu) stach vor allem ein Kandidat durch seine bärenstarke Leistung heraus: Philipp Boy.

Als der frühere Olympia-Teilnehmer im Kunsturnen in neuer Bestzeit auf den Ziel-Buzzer schlug, wurde Teamchefin Wontorra von ihren Gefühlen übermannt. Ganz spontan drückte sie dem durchtrainierten 37-Jährigen einen Kuss auf. "Oh My Boy!", jubelte sie. Schmachtende Blicke inklusive.

Von der Liebkosung beflügelt machte Philipp in Runde zwei gleich da weiter, wo er zuvor aufgehört hatte, nämlich mit der schnellsten Zeit aller Kandidaten. Erneut schmolz Laura förmlich dahin: "Du bist der Hammer!"