Prügel-Eklat und Drohungen: So gnadenlos bricht David Schumacher mit Mama Cora!

Salzburg (Österreich) - "Es ist Zeit, dem ein Ende zu setzen!" David Schumacher (22) will den peinlichen Rosenkrieg seiner Eltern nicht mehr kommentarlos hinnehmen. In einem ausführlichen Statement rechnet der 22-Jährige jetzt gnadenlos mit Mutter Cora (47) ab!

Mit 13 sei er einmal alleine mit seiner Mutter in den Urlaub gefahren. Cora erlitt dabei einen Nervenzusammenbruch und "musste in eine geschlossene Anstalt eingeliefert" werden. Mitten in der Nacht eilte Ralf seinem Sohn zur Hilfe: "Ich war froh, dass Papa da war!", erinnert er sich heute.

"Ich wollte mich zu familiären Angelegenheiten nicht weiter äußern, da in der Öffentlichkeit unsere privaten Themen nichts zu suchen haben. Aber leider bekommt dies meine Mutter nicht geregelt", beginnt der Rennfahrer in seiner Instagram-Story.

Gemeinsam mit seiner Freundin Vivien Keszthelyi (23) feierte der Nachwuchs-Rennfahrer kürzlich den 49. Geburtstag von Papa Ralf Schumacher. © Instagram/davidschumacher_official (Screenshot)

"Da ich nicht in einem Umfeld aufwachsen wollte, in dem es nur darum ging, was für ein schlechter Mensch mein Vater sei, wollte ich nicht mehr in ihrer Umgebung sein", stellt der 22-Jährige klar.

Seine Mutter sei damals einfach nicht in der mentalen Lage gewesen, sich um ihn zu kümmern. Als sein Vater ihn einmal gegen ihren Willen habe mitnehmen wollen, habe Cora ununterbrochen auf ihn eingeschlagen. Die Polizei musste eingreifen.

Später habe er seiner Mutter dann mehrmals die Chance gegeben, sich mit ihr wieder zu versöhnen. "Leider hat es nie geklappt", bedauert David. Auch Papa Ralf habe sich immer wieder für ein besseres Verhältnis der beiden eingesetzt. Ohne Erfolg.

Coras aktuelles Verhalten bezeichnet der ehemalige DTM-Pilot derweil als "absolute Frechheit". Und weiter: "Meine Eltern sind nun seit 9 Jahren geschieden! Bitte lass' uns doch endlich in Ruhe und unser Leben leben - wir lassen Dich auch in Ruhe!"

Abschließend stellt der gebürtige Salzburger dann noch unmissverständlich klar: "Dies ist das erste und das letzte Mal, dass ich mich zu diesem privaten Thema öffentlich äußern werde!" Cora hat bislang noch nicht auf die Abrechnung ihres Sohnes reagiert.