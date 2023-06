Rainald Grebe bereut Kult-Song "Brandenburg"

Demnach würde der gebürtige Kölner die Kult-Hymne von 2005 mit Zeilen wie "In Brandenburg, in Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum gegurkt" und "Da stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln" nicht wieder schreiben, sagte er dem Redaktionsnetzwerk (RND) .

Grebe lebt in Berlin-Prenzlauerberg und hat ein Haus zwischen Prenzlau und Boitzenburg in der Uckermark. Am 29. Juli gib er ein Konzert in der Berliner Waldbühne, das 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.