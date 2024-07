Ralf Schumacher liebt jetzt einen Mann: So reagiert Sohnemann David auf das Outing!

Köln/Salzburg - Kurz nachdem Papa Ralf Schumacher (49) seine Liebe zu einem anderen Mann an die Öffentlichkeit gebracht hat, meldete sich jetzt auch sein Sohn David (22) zu Wort!

David Schumacher (22) steht auch nach dem überraschenden Outing noch voll und ganz hinter seinem Vater Ralf Schumacher (49). © Bildmontage: Instagram/davidschumacher_official, Instagram/ralfschumacher_rsc (Screenshots)

"Das Schönste im Leben ist, wenn man den richten Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schrieb der jüngere Bruder von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher (55) am Sonntag auf seinem Instagram-Kanal.

Dazu veröffentlichte er einen Schnappschuss, der ihn Arm in Arm mit einem anderen Mann zeigt. Die beiden posieren auf einem Sportboot und blicken gemeinsam in den Sonnenuntergang am Horizont.

Inzwischen hat sich auch sein einziges Kind zu dem Liebes-Outing geäußert. "Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst", ließ David unter dem mutigen Beitrag verlauten.

Der 22-Jährige stammt aus Ralfs Ehe mit "Dschungelcamp"-Kandidatin Cora Schumacher (47). Das Paar war insgesamt 14 Jahre miteinander verheiratet. Vor neun Jahren ließen sie sich jedoch scheiden - öffentliche Schlammschlacht inklusive.

Für das neue Liebesglück seines berühmten Papas hat der Nachwuchs-Pilot derweil nur positive Worte übrig. Weiter erklärte David: "Egal, ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100 % hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute."