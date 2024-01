Ralph Siegel trotz Rücken-OP am Jahreswechsel nicht allein: Gattin Laura zieht ins Klinik-Doppelzimmer

München - Der ESC -Komponist und Ralph Siegel (78, "Ein bisschen Frieden") erholt sich langsam von seiner Rückenoperation , die dafür sorgte, dass er zum zweiten Mal in Folge Silvester in einer Klinik verbringen musste.

Pünktlich zum Jahreswechsel hätten die beiden eine Flasche Champagner geköpft. "Zum Anstoßen bin ich sogar zum ersten Mal nach der OP wieder aufgestanden", so Ralph Siegel . Das gehöre sich schließlich so. Mit einem Rollator könne er ein paar Schritte laufen.

Die Ärzte hätten ihm zur Geduld geraten und würden den Komponisten mit Schmerzmitteln versorgen. Ein Preis, den der 78-Jährige offenbar gerne bereit ist, in Kauf zu nehmen.

"Für mich ist wichtig, dass ich aus der Narkose wieder aufgewacht und am Leben bin", so Siegel demütig. Und dass seine Frau Laura an seiner Seite ist. Diese zeigte sich glücklich darüber, dass es in dem Krankenhaus möglich war, sich in direkter Nähe zu ihrem Mann einzunisten. Die beiden hätten ein Doppelzimmer in der Klinik.

Etwas, was dem ESC-Urgestein gutzutun scheint. Er selbst habe das Gefühl, dass es "jetzt wieder aufwärts" mit ihm gehe.