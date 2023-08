Randale in Luxus-Villa: Influencer köpfen antike Statue!

Hamburg - Auf Instagram lässt Influencer Janis Danner (28) seine rund 1,5 Millionen Follower an seinem Leben teilhaben - eine Sache hat er dort jedoch nicht offenbart: Im Italien-Urlaub hat das Model eine Statue zerstört und einen enormen Schaden verursacht!

Das Influencer-Paar Janis Danner (28) und Jessica De Oliveira (26) sollen sich ziemlich daneben bekommen haben. © Instagram/janis_danner

Mit einer Gruppe von Freunden hat der schöne Hamburger für mehrere Tage eine Luxus-Villa in Viggiu angemietet, um den Geburtstag seiner Verlobten Jessica De Oliveira (26) zu feiern.

Auf dem Anwesen in der Nähe von Mailand sollen die Influencer dann Party gemacht haben. So wild, dass am dritten Tag ein Drama geschah: Eine 150 Jahre alte Statue wurde zerstört!

Die Überwachungskamera des Hauses hielt das ganze Dilemma fest. In dem Video, dass der Bild-Zeitung vorliegt, ist zu sehen, wie zwei Männer in den Marmorbrunnen vor der Villa klettern und mit der 1,70 großen "Domina"- Statue posieren. Gefilmt werden sie davon von ihren Freunden.

Als Janis Danner einen der Männer mit einem Stock anstößt, fällt dieser um und reißt nicht nur seinen Kumpanen, sondern auch die wertvolle Statue mit. Die zerschellt daraufhin in dutzende Teile, auch der Kopf rollt.