Reality-Girl startet witziges Instagram-Spiel, doch dann wird es ernst und es geht um Gewalt

Frankfurt am Main - Instagram ist in erster Linie Entertainment, keine Frage, doch manchmal kann aus einem unterhaltsamen Spaß unversehens dramatischer Ernst werden - so geschah es am gestrigen Samstagabend bei einem Q&A der Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (27, " Der Bachelor " 2023).

Sie formulierte in der Folge einen drastischen Appell und bot ihre Hilfe an.

"Wird bestimmt witzig 😅", fügte die 27-Jährige hinzu, die Aktion war also vor allem als spaßiges Spiel gedacht, doch eine Antwort ließ die Frankfurterin sehr ernst werden.

"Er ist eine 10/10, aber ..." ( Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst ) lautete das vorgegebene Thema - die ehemalige Bachelor-Kandidatin fragte also nach Kriterien, die einen eigentlich perfekt wirkenden potenziellen Beziehungs-Partner dennoch unattraktiv machen können.

Am gestrigen Samstagabend startete Leyla ein weiteres Q&A, wobei sie sich wohl in erster Linie an ihre weiblichen Fans richtete.

Als ehemals selbst betroffene Frau warnte Leyla Lahouar (27) mit deutlichen Worten vor gewalttätigen Beziehungspartnern. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

"... ist ein Schläger", vervollständigte ein Fan den vorgegebenen Satzanfang - und damit war für Leyla der Spaß vorbei.

"Okay, das ist jetzt ein ernstes Thema", begann sie ihren längeren Kommentar. Danach folgte ein offenes Eingeständnis: "Ich war selbst in einer Beziehung, in der ich oft Gewalt erlebt habe", berichtete die 27-Jährige.

Im Anschluss wandte sie sich an ihre Follower: "Tut mir bitte einen Gefallen, wenn Ihr in so einer Beziehung seid, dann packt Eure sieben Sachen und geht."

"Das wird niemals eine gesunde Beziehung und Du wirst auch niemals glücklich werden", fügte die Frankfurterin hinzu und bot dann den Betroffenen unter ihren Fans ausdrücklich ihre Hilfe an: "Falls Du in so einer Beziehung bist, schreibe mir gerne."

Ohne Zweifel sind es die eigenen Erfahrungen, die hinter dem Appell von Leyla Lahouar stehen. Ihr Hilfsangebot ist daher wohl auch ernst gemeint.