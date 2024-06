Rebecca Mir lüftet Oberteil und offenbart zuckersüßes Geheimnis

Frankfurt am Main - Was kann es an einem Sonntagmorgen gemütlicheres geben, als gemeinsam mit der Familie zu frühstücken und den Stress der Woche vollends hinter sich zu lassen? So sieht es offenbar auch Rebecca Mir (32) , die jedoch kreativ werden muss, um sich diese Vorstellung zu erfüllen. Ihr zuckersüßes Geheimnis teilte sie mit ihren Fans.

Rebecca Mir (32) lässt sich beim Sonntagsfrühstück nur ungern stören. © Harvey/ZUMA Press Wire/dpa

In ihrer Instagram-Story vom heutigen Sonntag sah man die ansonsten stets perfekt gestylte Moderatorin gemütlich und in entsprechendem Look am Esstisch sitzen. Ihr Gesicht war dabei weitestgehend von einem großen Sticker verdeckt.

Direkt zum Auftakt ihres kurzen Clips hatte sie dann auch eine offene Frage in Richtung ihrer über einer Million Follower parat: "Bitte sagt mir, dass ihr auch so verrückte Sachen macht", sprach Rebecca zunächst noch leicht mysteriös in die Smartphone-Linse, ehe sie sich noch einen Bissen von ihrem Frühstücksbrot genehmigte.

Um welche verrückte Sache es sich schließlich genau handelte, offenbarte erst das Lüften ihres Pullovers. Als die 32-Jährige nämlich die obere Knopfleiste beiseite schob, war bereits ein kleiner Wuschelkopf zu erkennen.

Tatsächlich hatte es sich der dreijährige Sohn des Models und von "Let's Dance"-Choreograf Massimo Sinató (43) unter dem Pulli der Mama gemütlich gemacht. Doch damit nicht genug.

Wie der Untertitel des Videos verriet, amüsierte sich der Promi-Nachwuchs mit einem Hörspiel, lediglich damit Mama in Ruhe essen könne.