Es ist nicht Rebecca Mir! Massimo Sinató kuschelt mit leicht bekleideter Lady

Alles rein geschäftlich: Während seinen Auftritten im Musical "Moulin Rouge" arbeitet Massimo Sinató (43) in der Rolle als Santiago unter anderem mit Tänzerin, Vicky Riddoch (36, l.) zusammen. © Montage: Rolf Vennenbernd/DPA, Instagram/massimo__sinato

Aber was ist da genau los? Auf besagtem Foto sieht man den "Let's Dance"-Tanzstar in einem roten Dress breitbeinig auf einer Bühne stehen. In einem seiner Arme hält er dabei eine Frau in einem Dessous-Einteiler, die zudem eines ihrer lediglich von einem Netzstrumpf bedeckten Beinen weit von sich auf einen Stuhl abstellt.

Darüber hinaus blickt ihr Massimo mit dem wohl intensivsten Italo-Lover-Blick aus wenigen Zentimetern Entfernung in die Augen. Doch trotz aller knisternder Erotik, die das Foto vermeintlich ausstrahlen mag, dürfte für die liebende Ehefrau des Lockenkopfes kein Anlass zur Sorge bestehen.

Hintergrund des Ganzen ist nämlich eine ganz besondere berufliche Gelegenheit, die sich Massimo kürzlich eröffnete. So wird der Deutsch-Italiener in insgesamt 16 Vorführungen des Musicals "Moulin Rouge" im Kölner Musical Dome die Rolle des Santiago übernehmen.

Eine seiner Kolleginnen ist die leicht bekleidete Unbekannte, bei der es sich um die irisch-stämmige Darstellerin, Vicchy Riddoch (36) handelt.