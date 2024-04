Rebecca Mir und Massimo Sinató sitzen lässig am Pool: Was dann folgt, ist der pure Hammer

Rebecca Mir verbrachte die Ostertage mit Gatte Massimo Sinató und dem gemeinsamen Sohn auf Mallorca - ein Feiertags-Tänzchen gab es obendrauf.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main/Mallorca - Die Ostertage sind auch für die Promis eine Zeit, in der man getrost den ein oder anderen Gang zurückschalten kann, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Bei Rebecca Mir (32) und Gatte Massimo Sinató (43) stimmte das aber nur so halbwegs.

Rebecca Mir (32) und ihr Gatte Massimo Sinató (43) machten es sich zunächst noch am Pool gemütlich. Wenig später folgte eine extrem coole Tanzeinlage. © Montage: Instagram/rebeccamir Durchaus nahmen sich das Model und der "Let's Dance"-Choreograph gemeinsam mit dem zwei Jahre alten Sohnemann ein wenig Zeit für einen gemeinsamen Trip nach Mallorca. Wie ein aktuelles Instagram-Video auf den Profilen der Promi-Eheleute zeigte, war das mit dem Zurückschalten aber nur bedingt an der Tagesordnung. In dem wenige Sekunden andauernden Clip sah man Rebecca und Massimo zunächst in enorm coolen Outfits - Rebecca dabei nahezu komplett in weiß und Massimo als Kontrast in schwarz gehüllt - und sonnenbebrillt auf einer Bank an einem Swimmingpool sitzen. Doch während ein fetziger Song von Cubano-Rapper Pitbull (43) über das Video gelegt wurde, konnten die beiden nicht allzu lange an sich halten, sprangen auf und legten kurzerhand einen - zumindest fast - perfekt choreographierten Tanz hin. Rebecca Mir Rebecca Mir zeigt sich oben ohne und bringt Fans um den Verstand Scheinbar war man seitens des seit 2015 verheirateten Paares derart erfreut über die willkommene Osterpause in sonnigen Gefilden, dass man die eigene Community mit vollem Körpereinsatz daran teilhaben lassen wollte. Die überaus coole Tanzeinlage von Rebecca und Massimo war aber nicht der einzige Einblick in den kurzen, aber offenbar äußerst erholsamen Familien-Kurztrip.

Ostertanz und Familienzeit auf Mallorca: Fans sind wegen "Mini-Massimo" aus dem Häuschen