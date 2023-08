Reiner "Calli" Calmund hat wieder zugelegt! Rückfall nach Magen-Bypass-OP?

Köln/Saarlouis - Und plötzlich war er nur noch eine halbe Portion: Reiner Calmund (74) hat mithilfe einer Magen-Bypass-OP fast 100 Kilogramm abgenommen. Jetzt schlägt die Waage jedoch wieder in die andere Richtung aus!

Inzwischen wirkt Reiner nicht mehr ganz so abgemagert. Bei seinen jüngsten Auftritten, wie etwa beim Sommerspecial von "Grill den Henssler" auf der Seebühne in Magdeburg , wirkte der frühere Sportfunktionär schon wieder etwas fülliger.

Deshalb legte sich das frühere Schwergewicht ein Jahr darauf unters Messer, um sich noch den fast zwölf Kilogramm schweren Fettlappen entfernen zu lassen. Am Ende hatte "Calli" sein Ausgangsgewicht von 180 Kilo in nur 24 Monaten halbiert!

Nach dem Eingriff im Januar 2020 verlor der ehemalige Boss von Bayer 04 Leverkusen innerhalb eines Jahres rund 65 Kilogramm an Körpergewicht. Dass ein solcher Gewichtsverlust nicht spurlos am menschlichen Körper vorbeigeht, ist klar.

Der ehemalige Boss von Bayer Leverkusen hat innerhalb von 24 Monaten fast 100 Kilogramm an Körpergewicht verloren. © Henning Kaiser/dpa

Mit ehrlichen Worten gestand die Gattin der rheinischen Frohnatur, dass die krasse Reduktion des Gewichts, ihrem Mann nicht sehr gut zu Gesicht gestanden habe. "Er sah aus wie das Leiden Christi: blass, eingefallen, viel zu dünn", betonte Sylvia.

Zu diesem Zeitpunkt habe "Calli" auch kaum noch Energie gehabt. Jetzt sei das wieder anders. "Er ist super drauf und steckt uns alle an mit seinem Elan und seiner guten Laune. Ich bin sehr stolz auf ihn, wie er das alles gemeistert hat", so die 52-Jährige.

Die 100-Kilo-Marke sei von Anfang an das erklärte Ziel von Reiner Calmund und seinem Ärzteteam gewesen. "Das hat er jetzt erreicht. Vor allem hält er sein Gewicht schon einige Monate", stellte seine Göttergattin klar. Ergänzend fügte sie hinzu: "So wie er jetzt aussieht, gefällt mir mein Mann am besten."

Grund zur Sorge besteht trotz der jüngsten Gewichtszunahme also keine. Die Bayer-04-Legende treibt nach wie vor Sport und ernährt sich gesund. Während seiner Bodytransformation war seine Tochter immer der größte Ansporn für den 74-Jährigen.

Nachdem er 50 Kilo verloren hatte, konnte er nach Jahren wieder den Spielplatz in seinem Viertel zu Fuß erreichen. Das habe ihn motiviert, am Ball zu bleiben.