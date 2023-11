Im Bikini: "Let's Dance"-Star Renata Lusin zeigt ihren unverhüllten Babybauch

Bei Instagram teilte die Kanaren-Urlauberin jetzt mehrere Fotos, die sie am Strand von Fuerteventura zeigen. Dabei steht Renata lediglich mit einem Bikini bekleidet im Atlantischen Ozean vor einem Felsen und setzt voller Stolz ihre Babykugel in Szene.

So lange wächst der Lusin-Spross, dessen Geschlecht bislang nicht bekannt ist, noch fleißig im Bauch seiner Mutter heran - und die fühlt sich mit ihrer wachsenden Körpermitte offensichtlich pudelwohl.

Ein Riesen-Erfolg für die beiden "Let's Dance"-Stars, die im Vorfeld bereits drei Fehlgeburten verkraften mussten. Umso größer ist nun die Freude darüber, dass sie in wenigen Monaten endlich ihren ersten Nachwuchs in die Arme schließen können.

Für die Profitänzerin und ihren Ehemann Valentin (36) geht mit jedem neuen Tag ein Traum in Erfüllung, der beinahe unwirklich scheint: Sie erwarten ein Baby miteinander. Renata befindet sich bereits im sechsten Schwangerschaftsmonat.

Ob Renata und Valentin Lusin (36) ein Junge oder ein Mädchen erwarten, wissen sie nach eigener Aussage selber noch gar nicht. © Instagram/Renata Lusin

"Ich schicke euch ein paar positive Emotionen und die Sonne vom Meer und bin so froh, diese glücklichen und besonderen Momente festhalten zu können", schrieb die 36-Jährige zu den sommerlichen Schnappschüssen und wurde prompt nachdenklich.

"Wenn ich die Fotos anschaue, bin ich einfach fasziniert, wozu der Frauenkörper fähig ist." Sie empfinde es sogar im sechsten Monat noch als "ziemlich ungewöhnlich", sich selber mit Babybauch zu sehen. "Aber von innen füllt es sich so natürlich an und so weiblich und sexy. Wahnsinn ..."

Sie sei "sehr stolz" auf ihren Körper und "dankbar, das erleben zu dürfen", schwärmte Renata.

In der Kommentarspalte pflichteten viele ihrer Fans der werdenden Mama bei: "Die Schwangerschaft steht dir unglaublich gut" und "Du bist wunderschön".

So lässt sich die Auszeit vom Tanzen, die Renata seit Kurzem zum Schutz ihres ungeborenen Babys einlegt, doch allemal genießen!