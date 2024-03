Renata Lusin ist sprachlos: "Let's Dance"-Baby zieht zu Hause ein, neue Details zur Geburt

Renata (36) und Valentin Lusin (37) sind frischgebackene Eltern einer kleinen Tochter namens Stella. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)

"Wenn aus Liebe Leben wird, dann erhält das Glück einen Namen. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie überglücklich und unendlich dankbar wir sind. Unsere Stella kommt zum ersten Mal nach Hause", schreibt die frischgebackene Mama auf Instagram.

Das dazugehörige Reel zeigt Renata und ihren Mann, wie sie sichtlich erschöpft, aber überglücklich mit ihrem Nachwuchs aus der Klinik spazieren, sich mit dem Auto auf den Weg nach Hause machen und dort erstmals als Trio über die Türschwelle treten.

In den eigenen vier Wänden erwartet die kleine Stella dann ein Traum in Rosa. Festliche Deko-Artikel - so weit das Auge reicht - heißen die neue Erdenbürgerin willkommen. Auch einen Blick ins akkurat hergerichtete Kinderzimmer gewähren die Lusins ihren Fans.

In ihrer Caption verrät die zweifache "Let's Dance"-Siegerin noch weitere Details zur Entbindung. "Es war eine schwere Geburt", betont die 36-Jährige und fügt augenzwinkernd hinzu: "Aber Valentin war mir eine große Stütze und ist nicht umgekippt."

Bereits am Dienstag (19. März) um 23 Uhr hätten die Wehen eingesetzt. Zwei Tage später, am 21. März um 12.28 Uhr, sei ihre Tochter dann auf natürlichem Wege zur Welt gekommen. "Die Liebe ist unbeschreiblich", schwärmt Renata.