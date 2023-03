Renata Lusin spricht über ihre dritte Fehlgeburt: Sie hat eine Vermutung

Renata Lusin (35) hat den sehnlichen Wunsch, Mutter zu werden. Bislang blieb ihr das Glück verwehrt. © Screenshot/Instagram/renata_lusin

Fans kennen die Eheleute als fröhliches Tanzpaar. Beide sind im "Let's Dance"-Kosmos viel gefragte Profis und nahmen oft an der Show teil. Ganz aktuell tanzt Valentin an der Seite von Anna Ermakova (22) - das Paar wird insgeheim schon jetzt als Favorit gehandelt.

Tapfer zog Valentin am vergangenen Freitag seine sexy Choreografie durch - wohl wissend, dass Ehefrau Renata vom heimischen Sofa aus anfeuern muss. Denn die Fehlgeburt war auch dieses Mal nicht abzusehen, der Schmerz sitzt tief.

Die 35-Jährige stellte in ihrer Vergangenheit bereits etliche Vermutungen an und sprach nun mit RTL über mögliche Gründe für ihre dritte Fehlgeburt innerhalb eines Jahres. Möglicherweise könne ein bestimmtes Medikament schuld sein.

"Ich muss permanent ein Medikament nehmen, damit ich meine Tage bekomme. Aber ich muss es direkt absetzen, wenn ich einen positiven Schwangerschaftstest habe. Weil dieses Medikament zur Missbildung des Fötus führen kann", erklärt sie, während ihre Stimme brüchig wirkt.

In der ersten Schwangerschaft habe sie ihr Kind in der achten Woche, in der zweiten erst in der 13. und jetzt in der neunten verloren, erinnert sie sich genau.