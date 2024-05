Nach schwierigem Start ins Familienleben: Renata Lusin meldet sich mit Update

"Wie schön ist es, die Familienzeit zu dritt zu genießen!", schwärmten die Profitänzer in dem Beitrag, der auch bei den Fans für mehrere Tausend Likes sorgte. Doch nicht nur das!

Während Renata und Valentin die kleine Stella vor sich her schoben, trugen sie ein überglückliches Lächeln im Gesicht und strahlten mit der Sonne regelrecht um die Wette.

In einem gemeinsamen Instagram-Reel hatten die beiden Profitänzer ihre Anhänger an einem Familienausflug teilhaben lassen und unter anderem gezeigt, wie die drei bei feinstem Sonnenwetter über einen Markt spazierten und ein Café besuchten.

Renata Lusin und Ehemann Valentin (37) schweben seit der Geburt von Töchterchen Stella im absoluten Familienglück - das war auch den aktuellen Bildern der frischgebackenen Eltern deutlich anzusehen, die diese am Dienstag mit ihren zusammengerechnet rund 368.000 Instagram-Fans geteilt hatten.

Renata Lusin (36) hatte die kleine Stella im März zur Welt gebracht. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin

"Der Anfang war schwer, aber wie mir so viele geschrieben haben, dass sich in ein paar Wochen alles einpendelt und leichter wird, stimmte wirklich", offenbarte die Neu-Mama nun und erklärte, dass sie und ihr Liebster die kleine Stella "immer besser und besser" kennenlernen würden.

Renata hatte kurz nach der Geburt ihrer Tochter mit einer Wochenbett-Depression zu kämpfen, wie sie ihren Fans damals verraten hatte. Diese schwere Zeit scheint inzwischen jedoch endgültig hinter der Tänzerin zu liegen. So wünschte sie jetzt ihrerseits allen frischgebackenen Eltern "viel Ruhe und Geduld" und versicherte: "Alles wird gut."

Außerdem ließ Renata es sich nicht nehmen, ihren Fans insbesondere für den Zuspruch zu danken, den sie in den vergangenen Wochen erfahren hatte. "Danke noch mal an meine tolle Community", so der "Let's Dance"-Star.