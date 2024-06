Renata Lusin platzt vor Glück: Dieser Moment sorgt bei "Let's Dance"-Star für Gänsehaut!

Düsseldorf/Norwegen - Auf diesen Moment hat Renata Lusin (37) über viele Wochen hinweg hingefiebert. Jetzt war es endlich so weit. An spektakulärer Stelle gab die 37-jährige ihr Tanz-Comeback nach ihrer Babypause!

Renata Lusin und ihr Ehemann Valentin (beide 37) sind im März dieses Jahres zum ersten Mal Eltern geworden. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)

Im März hatte die "Let's Dance"-Profitänzerin ihren sehnlichsten Wunsch erfüllt. Nach mehreren Fehlgeburten brachte sie ihr erstes Kind zur Welt. Mit Tochter Stella und Ehemann Valentin ist das Familienglück der gebürtigen Russin nun perfekt.

Neben dem Mama-Sein steht aber auch noch die Karriere im Vordergrund. Und die hatte Renata zuletzt für viele Monate auf Eis legen müssen, um das Wohl des Babys nicht zu gefährden. Entsprechend groß fiel in diesen Tagen die Freude über das erfolgreiche Comeback aus.

Derzeit ist die attraktive Brünette gemeinsam mit ihrem Mann sowie den RTL-Kollegen Malika Dzumaev (33), Zsolt Sándor Cseke (36), Mariia Maksina (27) und Alexandru Ionel (29) auf der AIDAdiva in den norwegischen Fjorden unterwegs.

An Bord des Kreuzfahrtschiffes geben die sechs Profitänzer tagsüber Workshops. Abends treten sie dann selbst noch in Shows auf. Auch Jurorin Motsi Mabuse (43) ist in der Heimat der Wikinger mit von der Partie.

"Ich habe wirklich die Bühne, den Applaus richtig genossen", schwärmte Renata jetzt in einer Instagram-Story von ihrer Rückkehr aufs Parkett. "Ich liebe es. Es ist Leidenschaft." Das habe ihr die Gänsehaut nach dem Auftritt nochmal verdeutlicht.