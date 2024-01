Reporter behauptet: So viele Menschen haben Michael Schumacher seit dessen Ski-Unfall gesehen

Felix Görner war für RTL jahrelang als Reporter bei der Formel 1 dabei. (Archivbild) © IMAGO / Andreas Beil

Reporter Felix Görner (57), der jahrelang für RTL im Rahmen der Formel-1-Berichterstattung für den Kölner Sender unterwegs war, will sogar wissen, wie viele es genau sind.

"Es ist ein Kreis von maximal 20 Menschen, die überhaupt an ihn herangelassen werden. Und das ist aus meiner Sicht auch der richtige Weg. Denn die Familie handelt in seinem Sinne. Er hatte sein Privatleben schon immer total geschützt. Und das wird sich auch nicht ändern", gab er in einem Interview gegenüber dem Privatsender an.

Zudem glaubt der langjährige Weggefährte der Rennsportlegende, dass diese auch nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen sein wird. "Man klammert sich jetzt nur noch an eine Hoffnung, einen Strohhalm. Aber es geht ihm einfach nicht gut, sodass wir ihn auch nicht mehr wiedersehen werden", so Görner.

Es sei ein sehr trauriger Zustand, und das einzige Positive sei, dass Schumacher den dramatischen Unfall in den französischen Alpen überlebt habe. Negativ müsse man aber sehen, dass der Vater von Formel-1-Ersatzfahrer Mick Schumacher (24) ein pflegebedürftiger Mensch sei, der auf Pflege angewiesen ist und der sich über die Sprache nicht mehr ausdrücken kann.

Zudem hoffe der Reporter, dass es auch weiterhin keine Wasserstandsmeldungen über Schumis Gesundheitszustand geben werde.