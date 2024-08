Richard Lugner: Das hat der Unternehmer kurz vor seinem Tod gemacht

Wien - In seinem letzten Lebensjahr stand Richard "Mörtel" Lugner noch ein sechstes Mal selbst vor dem Traualtar. Mit 91 Jahren ist der Baulöwe am Montagmorgen in seiner Villa gestorben. Kurz vor seinem Tod ist der Österreicher im Frühjahr 2024 noch einmal in die USA gereist. Jetzt ist klar, was der Unternehmer dort getan hat.